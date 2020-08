‘Voicemail vol bedreigingen’ voor Op1-Sander nadat hij Alexia (15) ‘lekkerste’ prinses noemt

Het gaat om de Zelfspodcast , een show van Schimmelpenninck en zijn jeugdvriend Jaap Reesema. Daarin bespreken zij wekelijks hun belevenissen, naar eigen zeggen op een komisch bedoelde manier zoals mannen met elkaar in de kroeg zouden praten. In de aflevering van 24 juli kwam prinses Alexia aan bod, die in het nieuws was gekomen nadat TikTok-dansfilmpjes van haar waren uitgelekt. Reesema begon over de 15-jarige Alexia, waarop Schimmelpenninck (36) haar direct ‘de lekkerste’ van de prinsessen noemde. ,,Daar kunnen we niet omheen draaien’’, vervolgde hij. ,,Schijnt arrogant te zijn. In Wassenaar wordt wel gezegd: die loopt al wel buiten de prinsenmuiltjes.’’

Verkeerde keelgat

Daarnaast bewijst de ophef volgens Sander de cancel culture, precies het fenomeen dat hij en Reesema hekelden in de bewuste podcast. Cancel culture gaat over de neiging om mensen met een andere mening te ‘cancellen’, oftewel meteen af te schrijven als deelnemer van een discussie.



,,Dat de ander weg moet’’, zoals Sander in de podcast samenvatte. De huidige kritiek, volgens hem vooral aangewakkerd door mensen met rechtse denkbeelden, zou aantonen dat de cancel culture overal binnen het politieke spectrum leeft.



Spijt van zijn uitspraak heeft Sander in elk geval niet. Maar hij erkende tegenover RTL Boulevard wel dat die bij mensen ‘in het verkeerde keelgat is geschoten’. ,,Ik had dan misschien ‘de knapste’ of ‘de meest opvallende’ moeten zeggen.”



Het is overigens niet de eerste keer dat de Zelfspodcast onder vuur ligt. Eerder noemde Reesema actrice Yolanthe Cabau ‘aftrekmateriaal’ en kreeg hij zoveel kritiek dat hij naar eigen zeggen niet meer at en sliep.