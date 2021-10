Volgers smelten bij Anouks duet met dochter en Jessie brengt topless ode aan Nel Veerkamp

Frans Bauer emotioneel: ‘Ik weet niet of ik de reanimatie van mijn vader ooit ga verwerken’

365.000 kijkers zagen gisteravond een emotionele Frans Bauer. De normaal zo vrolijke volkszanger sprak in het NPO 2-programma De Geknipte Gast over het overlijden van zijn vader. Als Frans vertelt dat hij tijdens een bezoekuur per toeval binnen komt lopen bij de reanimatie van zijn vader, krijgt hij het zelf ook te kwaad. ,,Angstaanjagend als ik eraan terugdenk.”

28 oktober