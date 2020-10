Volkszanger Frank van Etten moet eigen snackbar sluiten: ‘We waren ons van geen kwaad bewust’

VIDEO Katja Schuurman boos nadat echtgenoot coronawaar­schu­wing krijgt: ‘Dit is beleid voor de bühne’

13:48 Katja Schuurman is boos. Haar partner, chef-kok Freek van Noortwijk, heeft zaterdagavond een waarschuwing gekregen omdat hij na 22.00 uur nog gasten in zijn zaak had. Op Instagram legt Katja uit waarom ze daar zo kwaad over is. De vermaning kreeg Freek namelijk drie minuten nadat zijn restaurant dicht had moeten gaan.