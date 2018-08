Volkszanger Mick Harren na elf dagen hechtenis weer op vrije voeten

De smartlappenvertolker zat sinds eind juli , na een incident in een Purmerendse kroeg, in de cel. Volgens het Openbaar Ministerie in Noord-Holland wordt hij verdacht van bedreiging en overtreding van de wet wapens en munitie. Nu hij op vrije voeten is, moet Harren zich aan bepaalde voorwaarden houden. Hij heeft onder meer een contact- en gebiedsverbod gekregen.

Harren werd aangehouden omdat hij zijn voormalige stiefzoon Joey (de 24-jarige zoon van zijn ex-vrouw Pascale, red.) met een wapen zou hebben bedreigd in een horecagelegenheid aan de Koemarkt. Harrens zoon Bowy stelde later dat het zou gaan om een nepwapen: een afgezaagde lampenvoet in de vorm van een pistool.

Een woordvoerder van het OM meldde na de aanhouding van Harren dat het om een 'serieuze en behoorlijk verdenking' gaat ,,Er is door de verdachte gedreigd met een wapen. Als het om een nepwapen gaat dat niet te onderscheiden is van een echt exemplaar, is het afschrikwekkende effect net zo groot als bij een echt vuurwapen. Verder kunnen nep- en echte wapens hetzelfde doel hebben: bedreiging. Dus ook het gebruik van een namaakpistool is een overtreding van de wet. We weten nog niet wat voor wapen in dit geval is gebruikt: echt op namaak.’’

Ex-vrouw

Zoon Bowy stelt dat de confrontatie in de afgeladen kroeg het zoveelste dieptepunt was in een al langer slepende familievete die volgens hem draait om Pascale: de ex-vrouw van Mick Harren. De zanger en zijn toenmalige echtgenote gingen in 2014 na een huwelijk van zestien jaar uit elkaar. ,,En toen, na die vechtscheiding, begon alle ellende'', aldus Bowy (24) , die werd geboren uit een eerdere relatie van Mick Harren met een andere vrouw. Samen met Pascale kreeg de levensliedzanger dochter Semmy (15). Pascale had uit een eerder huwelijk al zoon Joey: de man met wie Mick in Purmerend slaande ruzie kreeg.