Volle Zalen maakt specials over Jan Rot en Joke Bruijs

In de afleveringen blikt presentator Cornald Maas met zijn gasten terug op hun veelzijdige carrière. Jan Rot, columnist van Mezza , het zaterdagmagazine van deze krant, werkt momenteel aan zijn laatste album. Afgelopen zomer kreeg de zanger, componist en tekstschrijver te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. In maart gaat de Nederlandse versie van de musical Matilda in première waarvoor Rot de vertaling maakte. Samen met Cornald Maas maakt hij de balans op van zijn leven en blikt hij terug op zijn 40-jarige carrière.

Joke Bruijs wordt in januari 70 jaar maar is nog volop aan het werk. Begin volgend jaar is ze bijvoorbeeld nog te zien in de bioscoopfilm Casa Coco. Met Maas heeft ze het over haar veelzijdige carrière als actrice en zangeres. In oktober ging het zesde reguliere seizoen van het AVROTROS-programma Volle Zalen van start. Daarin waren onder anderen cabaretier Paul Haenen, acteur Nasrdin Dchar, actrice en zangeres Hadewych Minis en zangeres Sanne Hans te zien.