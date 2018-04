Volledige cast van tv-programma Foute Vriendinnen bekend

Foute vrienden is wereldwijd te zien onder de naam Impractical jokers. Nederland is het eerste land dat met een vrouwenversie komt. Het programma is op 17 mei voor het eerst te zien. Net als in Foute vrienden belandden de vriendinnen een voor een in allerlei vreemde situaties door opdrachten uit te voeren. Een van hen krijgt een oortje in en de andere fluisteren haar in wat zij moet zeggen of doen. Een verborgen camera registreert de reacties van nietsvermoedende voorbijgangers.