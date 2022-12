Voltallig panel zit ernaast bij mysterieus Paard in The masked singer: ‘Echt stom van ons’

Het volledige panel sloeg zichzelf vanavond voor het hoofd na de onthulling van het mysterieuze Paard in The masked singer . Niemand wist te raden wie schuilging achter het grote masker, en dat terwijl ze de persoon goed kennen en haar naam de afgelopen jaren talloze keren noemden bij ándere karakters. En nu? Nul keer.

In The masked singer treden onherkenbaar vermomde BN’ers op van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. De teams van Gerard Joling en Buddy Vedder en van Carlo Boszhard en Loretta Schrijver moeten raden wie verstopt zijn achter de uitdossingen. Ze luisteren naar de stem, maar varen vooral op hints uit voorstelvideo’s.

Die duwden hen bij het Paard werkelijk alle kanten op. Eerder werd al duidelijk dat de BN’er in het pak een vrouw was die weleens heeft gepresenteerd op SBS 6. Vandaag kwam een verhuisdoos in beeld met de woorden ‘take me out’. Was het een verwijzing naar het gelijknamige datingprogramma waarin SBS-ster Britt Dekker doorbrak? Carlo en Loretta kregen haar niet uit hun hoofd, ook omdat Britt bekendstaat als een enorme paardenliefhebber.

In de aanwijzingsvideo zat ook het bekende Hollywood-bord, evenals een makelaarsbord. Het deed Gerard denken aan Patty Brard. Zij is eveneens een SBS-gezicht, heeft in Hollywood gewoond én probeert momenteel haar huis te verkopen. Het optreden zit bij het Paard in het dna, luidde een mogelijke hint. Sloeg het op het programma Dna onbekend en zat presentatrice Dionne Stax onder het masker? Buddy hield er sterk rekening mee.

Hoe lastig het was, bleek wel toen ze bij het definitieve raden alle vier iets heel anders zeiden. Carlo zette zijn geld in op Nada van Nie, een voormalige SBS-presentatrice die tegenwoordig documentaires maakt. Dat doet de persoon in het Paard ook weleens, zei ze vanavond. En er was de hint ‘showpony’, Nada praatte vroeger Shownieuws aan elkaar. Loretta ging voor Olcay Gulsen, terwijl Gerard dacht aan Kim-Lian van der Meij. Buddy vulde Patty Brard in.

Het was allemaal fout. Hadden ze nu maar die naam genoemd die ze de afgelopen seizoenen zo vaak opperden bij allerlei andere karakters. En waren ze maar aangeslagen op de juiste hints.

De ‘showpony’-aanwijzing bleek inderdaad te verwijzen naar Shownieuws, maar ook naar RTL Boulevard. Het Paard zei eerder ‘met de billen bloot’ te gaan, wat duidde op de naaktreportage waarmee ze eens in Playboy stond. Het getal 4 in de stal van de hintvideo ging over haar werkgever, RTL 4. En over de ‘magnificent four’, het gelegenheidszangduo dat ze in haar TMF-tijd vormde met Sylvana Simons, Fabienne de Vries en Isabelle Brinkman.

De wens van het Paard om een ‘perfect optreden’ neer te zetten sloeg op haar deelname aan Het perfecte plaatje, waar ze ook nog eens de perfecte foto maakte waarvoor ze een tien kreeg. De hondenvoetjes op de badmat van het Paard gingen over haar liefde voor honden, het vogeltje was een Mees en verwees naar haar zoon en het getal 74 in de stal is haar geboortejaar. ,,Ongelofelijk dat je met zoveel hints het nog niet wist’’, sprak Bridget Maasland in haar onthullingsvideo.

Volledig scherm Het Paard in The masked singer was... Bridget Maasland. © RTL

Het panel wist niet wat het overkwam. ,,Nee joh, hou op!’’ riep Buddy alleen maar, terwijl bij Carlo en Loretta de mond openviel van verbijstering. ,,Het is stom van ons, echt stom’’, reageerde Gerard. ,,We zitten nu aan het vierde seizoen’’, vulde Loretta aan. ,,Elk jaar, bij allerlei types, kom je voorbij. En nu sta je hier...’’ En is ze niet één keer genoemd, maakte Gerard af.

Bridget vond het te gek om mee te doen. En doodeng. ,,Want ik dacht echt: ze gaan het gelijk raden’’, zei ze. En je vergeet op het podium soms dat je een masker op hebt, en dus ook dat je onherkenbaar bent. ,,Het is echt out of my comfort zone, want ik kan echt niet zingen.’’ Haar missie is in elk geval geslaagd: ,,Niet als eerste eruit, dat was mijn doel. Dat is gelukt.’’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: