Voor Albert Verlinde komt het door Youp 'nu heel dichtbij’

Daar was hij weer in beeld: de inmiddels overbekende blauwe wand – bij de verfmengbalie van de bouwmarkt inmiddels beter bekend als SBS 6-blauw – met tientallen keren de woorden ‘ministerie van Justitie en Veiligheid’ erop gedrukt. De katheders ervoor waren nog leeg, het wachten was op premier Rutte en minister De Jonge. En de doventolk natuurlijk, die inmiddels een halve BN’er is.



Het blauwe wandje was er wel. Gek hoe een decor dat je bij de persconferentie van een week geleden – toen de scholen nog gewoon open waren, net als de Zara en de Bijenkorf – niet opviel, er twee sessies later ineens zo onheilspellend uit kan zien. Als kille, zwijgende voorbode van nieuwe rampspoed die ons nog boven ons hoofd hangt.