Voor creativiteit moet je niet bij RTL zijn, maar bij Floortje

Creatief zijn, dat is het adagium heden ten dage in Hilversum. Maakt het rondwarende virus het onmogelijk om een grote live-finale van The Voice Kids op te tuigen, dan wordt het een semi-live show met enkel een plukje familie op de tribune en de uitslag in de latenighttalkshow van Beau. Creatief hè, hengelde RTL-baas Peter van der Vorst naar een complimentje van Margriet van der Linden, die gisteren het onderwerp ‘tv maken in tijden van lockdown’ besprak in haar talkshow M.



Mwah, creatief? RTL deed in 2018 en 2019 al precies hetzelfde met de finale van The Voice Senior. Dus om het kopiëren van dat draaiboek nu als hét staaltje van coronagedreven inventiviteit te bestempelen, gaat me te ver. Dan denk ik toch eerder aan Floortje Dessing.



Floortje kan op dit moment niet naar het einde van de wereld, maar is net als wij allemaal veroordeeld tot eigen land. Dat inspireerde haar tot de wonderschone nieuwe serie Floortje blijft hier, over zelfredzaamheid en veerkracht, die zowel diep-filosofisch als prettig aards is. De schoonheid zit niet alleen in de verhalen van de soms zonderlinge types die ze bezoekt – keurig op anderhalve meter, dat spreekt voor zich – maar ook in de ongewone beelden van ons landschap.