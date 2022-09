Voor het eerst sinds 1952 klinkt vandaag God save the King weer als Brits volkslied

Verbazing in Franse The Masked Singer: Cobra blijkt recordhou­den­de Holly­woodster

Nederland moet nog wachten op een nieuw seizoen, maar in Frankrijk is The Masked Singer alweer een aantal weken bezig. Het programma trekt miljoenen kijkers, maar nooit eerder werden zij zo verrast als dinsdag: toen Cobra het programma moest verlaten en ontmaskerd werd, bleek er tot ieders verbazing een Hollywoodster onder het masker te zitten.

8 september