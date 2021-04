Voor meer dan 200.000 dollar in goodiebag Oscars

Lindi (19) brengt haar eerste single uit: ‘Ik wil geen coverzange­res meer zijn’

23 april Al jaren is ze druk met muziek bezig, maar zaterdag is het dan eindelijk zover. Dan brengt Lindi Konings (19) uit Spijkenisse haar eerste single uit. Nadat ze eerder te zien was in het televisieprogramma The Voice of Holland, heeft ze nu besloten haar eigen weg in te slaan.