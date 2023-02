Voor #metoo veroordeelde Belgische tv-maker doet zelfmoordpoging

De Belgische televisiemaker Bart De Pauw is in het ziekenhuis opgenomen na een zelfmoordpoging. De Pauw, die zijn carrière zag stuklopen wegens het lastigvallen van vrouwen, is volgens zijn vrouw buiten levensgevaar.

De 54-jarige De Pauw probeerde thuis een eind aan zijn leven te maken, zegt Ines De Vos, zijn echtgenote. ,,Het is een cocktail van verdriet, schaamte en boosheid die hem zover heeft gedreven. Hij is al lange tijd in behandeling, het gaat met ups en downs.”

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

,,Bart zat de laatste tijd heel diep, dat kan je wel begrijpen. Hij loopt rond met groot verdriet, kwaadheid en grote schaamte. We hopen hier doorheen te komen. En willen er nu natuurlijk zijn voor Bart. We willen dit in alle rust nu kunnen verwerken en hopen dat iedereen ons nu ook die rust gunt.”

Veroordeeld

De Pauw kreeg ruim een jaar geleden een halfjaar voorwaardelijk voor het belagen van zes actrices en andere vrouwen met wie hij samenwerkte. Hij bombardeerde zijn slachtoffers, onder wie de bekende actrices Maaike Cafmeyer en Lize Feryn, onder meer met hijgerige tekstberichten. Het gevierde televisiegezicht zag zijn carrière abrupt in duigen vallen en probeerde tevergeefs de miljoenenschade te verhalen op zijn opdrachtgever VRT.

De slachtoffers deden in de driedelige reeks Het proces dat niemand wou een boekje open over onder meer wat er volgens hen is gebeurd en de reacties die ze kregen gedurende het proces. In de reeks komt onder anderen Helena De Craemer aan het woord, die stage liep bij het productiebedrijf van De Pauw. In haar geval werd de programmamaker vrijgesproken, maar toch denkt ze ‘dat mensen hierdoor sneller hun gedrag zullen aanpassen, getuigen sneller zullen reageren en vrouwen sneller een grens aangeven’, meldt de omroep.

Symbolische schadevergoeding betaald

Sommige zaken zijn lastig te beoordelen voor justitie, denken een paar vrouwen, onder wie Liesa Naert. In haar geval werd de programmamaker wel veroordeeld. ,,Het gaat over gevoelens en over emoties en over het misbruiken daarvan”, zegt ze volgens de VRT. ,,En dat zijn dingen die niet tastbaar zijn en heel vaak tussen de regels zitten”.

De Pauw moest enkele slachtoffers een schadevergoeding van 1 euro betalen, heeft de rechter bepaald. Ze hadden om dat symbolische bedrag gevraagd.