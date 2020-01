Voor tweede jaar op rij geen presentator voor Oscars

Amazon wil Nederland­se vampieren­se­rie met Anna Drijver en Monic Hendrickx

8 januari De door Nederland geïnitieerde internationale vampierenserie Heirs of the Night, met onder anderen Anna Drijver en Monic Hendrickx, heeft de interesse gewekt van de Amerikaanse streaminggigant Amazon. Dat vertelt scenarist en regisseur Diederik van Rooijen die al bezig is met het voltooien van een tweede seizoen.