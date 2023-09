Voorlopig geen Temptation Island op de buis: RTL en producent willen eerst gesprek voeren

De keuze is gemaakt na aanleiding van de ophef die is ontstaan rond het datingprogramma. Veertien deelnemers hebben zich inmiddels gemeld bij strafadvocaat Sébas Diekstra, omdat ze zeggen psychische klachten te hebben overgehouden aan hun deelname aan het programma. De meldingen volgen op een interview dat oud-deelnemers Aylin en Efrain vorige week aan deze site gaven. Zij stelden dat er bij het programma sprake zou zijn van manipulatie van de kandidaten door de makers. Naast het emotionele trauma dat zij zouden hebben opgelopen, ondernam Aylin naar eigen zeggen twee zelfdodingspogingen als gevolg van psychische klachten die voortkwamen uit het programma.

Content Directeur bij RTL, Peter van der Vorst, reageert: ,,Het beeld dat wordt geschetst in dit artikel door advocaat Diekstra maakt het nog urgenter om samen met producent Simpel Zodiak met de melders in gesprek te gaan. Die wens hebben we eerder deze week in een gesprek met Diekstra al uitgesproken. We hebben tot op het moment van deze reactie nog niets gehoord en hebben zelf geen nieuwe meldingen gekregen. We hopen dat hij zo snel mogelijk op onze uitnodiging ingaat, zodat we een compleet beeld kunnen krijgen van de situatie. We vinden het uiterst belangrijk om persoonlijk de ervaringen van deze oud deelnemers zelf te horen.”

Nazorg en boeteclausules

,,Wij begrijpen dat er veel wordt gereageerd vanuit verschillende partijen op wat er in de media verschijnt. Veel aannames zijn niet juist. Onder andere over nazorg en boeteclausules. Er wordt intensieve nazorg geboden en met deelnemers wordt uitgebreid stilgestaan bij het doel van boeteclausules. Dat gaat nooit over melden, alleen over spoilers en spelbederf. In het hele maakproces wordt benadrukt dat melden altijd mogelijk is. Een andere aanname is een nieuw seizoen. Er is nog geen nieuw seizoen besteld en we zullen daarin geen nieuwe stappen zetten totdat we meer duidelijkheid hebben. Eerst de gesprekken met de melders.”

Er is nog geen nieuw seizoen besteld en we zullen daarin geen nieuwe stappen zetten totdat we meer duidelijk­heid hebben Peter van der Vorst

,,We hebben RTL verzocht de pauzeknop even in te drukken’’, laat een woordvoerder van SimpelZodiak , de producent, weten. ,,Overigens waren we nog niet begonnen aan de voorbereidingen van een nieuw seizoen van Temptation Island, maar die staan voorlopig on hold. We willen eerst weten wat er precies aan de hand is en in gesprek met de heer Diekstra. Wel zien we allerlei verhalen in de media verschijnen die onwaar zijn. Dat kandidaten volgestopt worden met alcohol bijvoorbeeld. Tegen de avond mogen zij pas alcoholische drankjes drinken, maar dat wordt wel vanuit de productie gemonitord. Daarnaast worden zorgvuldig gescreend vooraf. Niet met één gesprek maar meerdere. Ze worden bovendien niet alleen tijdens het programma maar ook lange tijd daarna zorgvuldig begeleid. We hopen snel in gesprek te gaan. Juist ook met de kandidaten en dit zorgvuldig op te lossen. Bovendien houden de makers zich aan strikte richtlijnen en protocollen die jaarlijks worden geëvalueerd met RTL.”

Voorgoed verdwijnen

De kritiek op het datingprogramma nam de afgelopen dagen toe. Programmamakers verdienen volgens ChristenUnie veel geld ‘over de rug van mensen die door hun programma zo ernstig beschadigd raken dat ze er niet meer willen zijn’. ,,Hoe kun je jezelf dan nog in de spiegel kijken?”, vraagt Kamerlid Stieneke van der Graaf. zich af. ,,Breder onderzoek naar realityshows is nodig. Na de misstanden bij de Voice zouden er al acties in gang gezet worden, zoals de komst van een klachtencommissie. De tijden van zelfregulering in deze sector zijn echt voorbij.” Wat haar betreft verdwijnt het programma voorgoed.

Het is niet oké wanneer kandidaten van dit soort televisieprogramma’s geforceerd worden om over hun eigen grenzen heen te gaan Jeanet van der Laan

D66 pleit voor een einde aan zogenoemde wurgcontracten. In die contracten worden kandidaten opgedragen hun mond te houden over het programma, op straffe van ‘enorme boeteclausules’. ,,Het is niet oké wanneer kandidaten van dit soort televisieprogramma’s geforceerd worden om over hun eigen grenzen heen te gaan”, zegt Kamerlid Jeanet van der Laan. ,,Deelnemers lijken dusdanig onder druk te zijn gezet of gemanipuleerd dat zij er dit soort klachten aan overhouden”, voegt Lucille Werner (CDA) daar aan toe. ,,Als dit klopt gaat dat alle fatsoensnormen te buiten.” De VVD pleit voor een onderzoek naar het handelen van de producent.

Kijker misleid

Zolang er over die kwaliteit niet snel duidelijkheid komt, kan het programma niet verder, zegt advocaat Royce de Vries. ,,Als er willens en wetens in beeld- of geluidsmateriaal wordt geknipt, zodat de andere partner - en de kijker - wordt misleid, dan gaat dat een grens over.”

Hoewel het programma werkt met psychologen, is er in de professionele sector weinig steun voor het programma. ,,Het is abject en onethisch om mensen bloot te stellen aan het risico op ernstig mentaal lijden. Relatiebreuken en vreemdgaan zijn heftige life-events en daar is niet iedereen tegen bestand”, zegt psychiater Esther van Fenema. De gevolgen van vreemdgaan moeten we niet onderschatten, zegt ze. ,,Ik zie bij de crisisdienst dat mensen hierdoor suïcidaal worden, ernstig in de war zijn of niet meer slapen.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: