Voormalig assistente Weinstein klapt uit de school

Pogingen van de twee om dit gedrag binnen het bedrijf aan te kaarten, liepen op niks uit. De vrouwen werden monddood gemaakt met een afkoopsom en moesten ervoor tekenen om nooit over het voorval te spreken. Weinstein zou Chiu gezegd hebben: ,,Het spijt me oprecht als ik je pijn heb gedaan, maar het is soms een beetje lastig om te weten of de ander ook seks wil. Dat is altijd aftasten.”



Rowena ging daarna jaren door een hel heen en vervreemdde van haar familie en vrienden door dit geheim met zich mee te dragen. ,,Het was niet te doen. Ik heb in drie jaar tijd twee zelfmoordpogingen gedaan, omdat het me allemaal te veel werd. Inmiddels gaat het goed met mij en heb ik mijn leven opnieuw weten op te bouwen.’’



Chiu was opgelucht toen Weinstein werd veroordeeld tot 23 jaar celstraf. ,,Dat was gerechtigheid voor alle vrouwen die hij iets heeft aangedaan. Hij heeft zoveel levens verwoest.’’