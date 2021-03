Voormalig GTST-actrice Stijn Fransen zwanger van eerste kindje

Video Influencer Stijn Fransen verrast oude juf in Bennekom tijdens campagne ‘Je bent er voor de klas’

13 december BENNEKOM - Influencer en actrice Stijn Fransen zet zich in voor de campagne ‘Je bent er voor de klas’, een initiatief van Arbeidsplatform PO om mensen over te halen juf of meester te worden. In Bennekom, waar ze opgroeide, verraste ze haar oude juf met een bezoekje.