Voormalig Level 42-gitarist Boon Gould dood gevonden in zijn huis

De Lama’s doen theater­tour richting Ziggo Dome

16:29 De Lama’s keren terug in het theater. Zoals bekend staan de improvisatiespecialisten op 7 en 8 november in de Ziggo Dome met hun show Backer in Action. Voorafgaand aan die twee shows doet het kwartet diverse theaters aan met Afstoffen & Warmer spelen - Ieniemienie Theatertour.