Voormalig management in Amerika is woest op Glennis Grace

Het voormalige management van Glennis Grace in Amerika is boos op de zangeres, omdat zij zich in de media negatief blijft uitlaten over de firma, Invisible Management . Royce de Vries, de Nederlandse advocaat van het management, heeft Grace vandaag per brief gesommeerd haar uitspraken per direct terug te nemen.

In diverse tv-programma's en een interview op deze site ging Glennis Grace recent in op de breuk met het management. Volgens de zangeres zou Invisible Management niet hebben toegestaan dat haar eigen advocaten naar de contracten mochten kijken. ,,Dan weet ik genoeg. In die wereld is een vrouw met een eigen mening sowieso niet snel populair. Ik ben nou eenmaal geen jaknikker‘’, vertelde Grace. En: ,,Ik wilde mijn dingen in Nederland ­blijven doen. Zij wilden het liefst alles openbreken. Gelukkig ben ik niet meer zo naïef, dus ik ging de discussie aan. Dan noemen ze je meteen een lastig ­persoon.”

Volgens advocaat Royce de Vries klopt er niets van dergelijke uitspraken. ,,Invisible Management heeft dan ook gevorderd dat Glennis Grace zich in de toekomst onthoudt van dergelijke uitspraken.” In een officieel statement stelt hij dat Lauren Walters en Josh Williams (oprichters van het management in kwestie, red.) de opmerkingen van de zangeres nadrukkelijk weerspreken. Namens het management: ,,Er is geen sprake van dat wij Glennis - of welke artiest ook - zouden beletten om contracten aan een advocaat te laten zien. Dat is gewoon aan de orde van de dag dat dit wel gebeurt. Glennis weet heel goed dat dit niet klopt.”

Schade

De Vries stelt verder: ,,De beweringen van Glennis Grace zijn onjuist en daarmee onrechtmatig jegens mijn cliënt.” De zangeres kon, zo stelt hij, weten dat onjuiste mededelingen over haar samenwerking met het management de reputatie van Invisible Management zou schaden. Er is nu dus een grens bereikt. Het bedrijf heeft wezenlijk bijgedragen aan de successen van Glennis Grace en verdient dit niet. Dat is natrappen. Als Glennis dit in de toekomst nog eens herhaalt, zullen we niet aarzelen verdere juridische stappen tegen haar te ondernemen.”

Glennis Grace deed eerder dit jaar mee aan America's Got Talent. Na een aantal voorronden, sneuvelde ze uiteindelijk in de finale. Tijdens haar avontuur in de VS werd ze daar vertegenwoordigd door Invisible Management.

Op 12 november dit jaar lekte uit dat Lauren Walters en Josh Williams de samenwerking met Grace stopten. ,,Helaas is dit vanaf het begin altijd een zeer onorthodoxe situatie geweest en is het niet echt soepeler geworden”, lieten zij destijds weten in een statement. ,,We werken met niemand van onze klanten op deze manier en hebben niet de tijd of energie om door te gaan op dit pad.” Glennis Grace heeft nog niet gereageerd op de brief van de advocaat. Wel stelde ze onlangs op Instagram het niet erg te vinden geen management meer te hebben in de Verenigde Staten. ,,Gelukkig kan ik de gesprekken die daar lopen gewoon zelf overnemen en heb ik al meteen gemerkt dat als er ergens een deur dicht gaat er een andere open gaat.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@glennisgrace) op 12 Nov 2018 om 13:53 PST