Voormalig NPO-voorzitter verzuimde melding privé-vakantie met staatssecretaris

Met deze reis naar Israël handelde Rijxman mogelijk in strijd met de gedragscode voor bestuurders van de publieke omroep. Het Commissariaat voor de Media overweegt daarom een formeel onderzoek, liet een woordvoerder weten in de BNR-podcast Koster & Van Dijk. Volgens het CvdM dienen privérelaties te worden gemeld als er een belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan. Dekker was op het moment dat de vakantie plaatsvond verantwoordelijk voor de bekostiging van de NPO. Het Commissariaat was woensdagavond niet gelijk bereikbaar voor commentaar.

De woordvoerder van de NPO blijft bij de reactie die al aan BNR is gegeven. ,,Wij kunnen niets zeggen over hoe de mogelijke privérelatie tussen Rijxman en Dekker zou hebben bijgedragen aan de positieve ontwikkelingen binnen de NPO. Wij hechten eraan om duidelijk te maken dat een privérelatie nooit van invloed mag zijn op de ontwikkelingen binnen de NPO. Wij hebben geen aanwijzing dat dit het geval is geweest.”

Publieke functie

Rijxman liet in een verklaring aan BNR weten dat ze Dekker het Holocaust Memorial Yad Vashem in Jeruzalem wilde laten zien. ,,Zoals ik al eerder heb aangegeven: in een publieke functie leer je in korte tijd via het werk dat je doet veel mensen goed kennen. Is het dan de bedoeling dat we allemaal een register van kennissen en vrienden gaan aanleggen? Dat lijkt me voor niemand goed. Daarom ga ik niet verder in op privé relaties.”

Vorige maand kwam naar buiten dat Rijxman goed bevriend was met de hoogste ambtenaar van ministerie van OCW en daarover ook niet eerlijk was geweest. Daarover zou donderdag worden gedebatteerd in de Tweede Kamer.