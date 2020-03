Voormalig Supremes-zangeres Barbara Martin overleden

Taylor Swift doneert miljoen dollar voor noodhulp: ‘Nashville is mijn thuis’

21:50 Taylor Swift (30) heeft diep in de buidel getast om financieel bij te dragen aan noodhulp na de dodelijke tornado’s in de Amerikaanse stad Nashville, Tennessee. ,,Nashville is mijn thuis en dat zo veel mensen hun huis hebben verloren, vind ik verschrikkelijk”, deelt ze mee via Instagram Stories.