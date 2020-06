Voormalig televisiemaker Aad van den Heuvel overleden

Tv-presentator, televisiemaker en journalist Aad van den Heuvel is afgelopen week op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie vandaag gemeld. Van den Heuvel, die al geruime tijd ziek was, is bekend van programma’s als KRO’s Brandpunt en Ook dat nog!. De uitvaart was zaterdag in kleine kring. Later volgt nog een herdenkingsbijeenkomst.

Van den Heuvel kwam eind jaren vijftig bij de KRO terecht. Vanaf 1960 werkte hij voor het actualiteitenprogramma Brandpunt. Van den Heuvel behaalde met zijn reportages tal van prijzen. Samen met cameralieden als Piet Kaart, Ad Braamhorst of Henk Jenner maakte hij diverse reportages in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

Van den Heuvel was ook betrokken bij de opzet van nieuwe programma’s. Zo begon hij in 1973 met een nieuwsachtig programma: De J.C.J. Van Speyk-show. Bovendien was hij jarenlang de presentator van de Alles is anders-show (1974 -1982). Verder maakte hij programma’s als De ver van mijn bed show, samen met Han van der Meer. Met Van der Meer was hij ook presentator van Middageditie in 1985 en Gedane Zaken midden jaren tachtig.

Ook dat nog!

Van den Heuvel was ook eindredacteur en presentator van het populaire programma Ook dat nog!. In dit satirisch consumentenprogramma dat werd uitgezonden tussen 1989 en 2004 vormden Hans Böhm, Erik van Muiswinkel, Sylvia Millecam en Gregor Frenkel Frank het vaste team. Hij won hiermee in 1990 de Gouden-Televizierring

KRO-NCRV laat in een reactie weten: ,,Vandaag bereikte ons het droevige nieuws dat onze oud-collega Aad van den Heuvel is overleden. Aad was betrokken, veelzijdig en gepassioneerd en bovenal een doorgewinterde journalist in alles wat hij deed voor de KRO. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe”.

De KRO maakt maandag een extra uitzending waarin wordt teruggekeken op het werk van Van den Heuvel. In Aad van den Heuvel - journalistiek icoon komen oud-collega’s en vrienden, onder wie Koos Postema, Fons de Poel, Erik van Muiswinkel, Hans Böhm en Matthijs van Nieuwkerk aan het woord.