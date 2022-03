Voormalige Chateau Meiland-huishoudster Nadège heeft darmkanker

,,Ik heb darmkanker. En als je dat hoort, is het flink schrikken”, vertelt Nadège in weekblad Privé. ,,Ze kunnen er nog niet veel over zeggen, ook niet in welk stadium het zich bevindt. Ik ga ervan uit dat ik chemotherapie krijg en word geopereerd. Begin april krijg ik, onder narcose, opnieuw een colonoscopie. Tot die tijd tast ik in het duister.”



In het eerste seizoen van Chateau Meiland was Nadège een regelmatig terugkerend gezicht. Ze ging toen ook vaak met de familie mee op vakantie. Toen de Meilandjes besloten terug te keren naar Nederland, bleef de huishoudster echter achter.