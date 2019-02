Voortaan niet alleen maar heterokoppels in avonturen Donald Duck

De verandering in Duckstad is te danken aan het 10-jarige meisje Fenna. Zelf heeft zij twee vaders en twee moeders en vindt het jammer dat er alleen maar verliefde heterostelletjes te zien zijn in de avonturen in de Donald Duck. ,,Ik heb ze allemaal gecheckt, maar er is er geen één", zei Fenna eerder tegen het Jeugdjournaal. Ze vindt het belangrijk dat lezers van de strip weten dat homoseksualiteit heel normaal is. ,,Alleen in Duckstad is het alsof het helemaal niet bestaat.”