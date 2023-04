Voorzitter WO2-organisatie en CIDI ongelukkig met lied Kinderen voor Kinderen voor 4 mei

Wageningen45, de organisatie die de oorlogsherdenkingen in de Stad der Bevrijding faciliteert, is heel ongelukkig met het 4 mei-lied van Kinderen voor Kinderen. Volgens voorzitter Chris Janssen is met het lied, dat kinderen probeert aan te zetten tot herdenken, ‘erg veel voorzichtigheid betracht. Het kan nu gaan over elk overlijden in je leven’, stelde hij zaterdag in het radioprogramma Spijkers Met Koppen.

Het nummer en de videoclip werden van de week online gelanceerd. Op 4 mei treedt het koor voor het eerst met het nummer op tijdens de Nationale Kinderherdenking in Madurodam, een herdenking speciaal voor, door en met kinderen.

Alleen komen de woorden oorlog, Tweede Wereldoorlog of Joden niet in de tekst voor. ,,In een tijd waarin directe getuigen van de oorlog ons ontvallen, de kennis over die tijd afneemt en het antisemitisme toeneemt, en door sociale media de waarheid en feiten minder duidelijk worden, moet je juist die feiten blijven benoemen”, aldus Janssen. “We herdenken op 4 en 5 mei oorlog en oorlogsslachtoffers.”

Nivellering

Hij krijgt steun van journalist Natascha van Weezel, kleindochter van Holocaust-overlevenden. ,,Door dit soort nummers ontstaat het gevaar van nivellering”, stelt ze. ,,Het gaat niet alleen om de Joden, maar ook de Roma en Sinti, en om Indonesië. Als je niet meer weet en benoemt waar 4 en 5 mei aan refereren, dan heeft het woord vrijheid ook geen betekenis meer.”

Ook het het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel) is niet tevreden met het nummer. ,,Het antisemitisme, de uitsluiting en het racisme die hebben geleid tot de Tweede Wereldoorlog zijn niet uit de wereld verdwenen, integendeel”, aldus CIDI-directeur Naomi Mestrum. ,,Het feit dat in Nederland meer dan 100.000 Joden zijn gedeporteerd en niet meer terugkwamen, is een groot nationaal trauma waar we lessen uit moeten trekken. Hoe kunnen kinderen die lessen trekken als je dat soort zaken in zo’n liedje niet benoemt?”

Laagdrempelig

BNNVara, dat Kinderen voor Kinderen produceert, liet zaterdagmiddag via het radioprogramma Spijkers Met Koppen weten dat ‘het doel van het lied is om op een laagdrempelige manier stil te staan bij herdenken. Dat valt of staat niet met het benoemen van oorlog.’

Maar Mestrum is het daar pertinent mee oneens. “Door dit soort feiten niet te benoemen, neem je geen enkele verantwoordelijkheid voor ons gemeenschappelijke verleden”, aldus de CIDI-directeur. “Waarom zouden kinderen zich niet ongemakkelijk mogen voelen over dit soort elementen uit ons verleden? Waarom willen we deze geschiedenis weghouden van de nieuwe generatie? Zo heeft de herdenking op 4 mei geen enkele waarde of nut meer.”

