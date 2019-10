Vorig jaar nog op straat, nu wereldwijd op 1: de 19-jarige achter wereldhit Dance Monkey

Zingen over én als aapje

Waarom is Dance Monkey zo populair? Het begint uiteraard met het aanstekelijke deuntje in combinatie met een simpele tekst. Die zingt Toni Watson met haar hoge kreetjes en hese stem, die een beetje doet denken aan die van Selah Sue of Ellie Goulding. Daarnaast is er ook de gimmick: ze zingt niet alleen over, maar ook áls een dansend aapje. Tot slot is er nog de persoonlijkheid van de 19-jarige blondine uit Melbourne. ,,Ik ga niets veranderen aan mijn stijl of uiterlijk", vertelde ze in een interview. ,,Mensen vinden me leuk zoals ik ben, en dat wil ik zo houden. Het laatste wat ik wil, is 'nep’ overkomen.”



De vergelijking met de 17-jarige Billie Eilish, die andere populaire muzikale tiener, is snel gemaakt. Met het verschil dat Eilish opgroeide in een rijke Californische familie, terwijl Watson een jaar geleden nog optrad op straat. De blondine nam twee weken vrij van haar bureaujob in Melbourne – ,,Ik was te onzeker om ontslag te nemen" – en reed met een busje naar de oostkust van Australië. Daar installeerde ze haar keyboard op de dijk van het toeristische kustplaatsje Byron Bay en begon ze aan haar set van zelfgeschreven nummers en covers.



Alles wat ze niet verwachtte, gebeurde. Al vanaf het begin verzamelde zich een menigte rondom haar en op de eerste avond kreeg ze een kaartje toegestopt van Jackson Walkden-Brown, de man die later haar manager zou worden. ,,Ik herinner me die avond nog heel goed", vertelde Walkden-Brown daarover. ,,Ik moest dringend ergens zijn, maar kwam maar niet weg. Toen ik haar cover van Hey Ya! van OutKast hoorde, viel mijn mond open van verbazing.”