VPRO-film Kaag: integer gemaakt, maar dynamiek onderschat

De VPRO heeft de dynamiek rond het uitbrengen van de documentaire over D66-leider Sigrid Kaag ‘onderschat’. Dat concluderen onafhankelijke onderzoekers, staat in een verklaring die de omroep vandaag heeft gepubliceerd. De film is volgens het onderzoek integer tot stand gekomen, maar er was wel een schijn van belangenverstrengeling gewekt.

De dynamiek rond de film veranderde volgens de onderzoekers toen minister Sigrid Kaag opeens tot lijsttrekker van D66 werd verkozen. Het feit dat de opnames toen al waren afgerond, deed daar niets aan af, aldus het rapport. De film werd uitgezonden op 3 januari, ruim twee maanden voor de verkiezingen.

De VPRO stelt in een reactie in NRC een afweging te hebben gemaakt ,,dat de uitzending nog ver genoeg voor de verkiezingen was. Achteraf kun je stellen dat dat een verkeerde inschatting is geweest.”

In opspraak

De documentaire over Kaag kwam eind juni in opspraak toen website GeenStijl een artikel publiceerde op basis van stukken die via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) boven water werden gehaald. Daaruit ontstond het beeld dat D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken toch invloed hebben uitgeoefend op de documentaire. De VPRO plaatste zelf al een verklaring bij het videoportret van Kaag: ‘Journalisten werkzaam voor de VPRO zijn geen verlengstuk van de politiek, maar nemen waar en doen daar op hun eigen wijze verslag van.’

De NPO-ombudsman constateerde eerder dat ‘de journalistieke onafhankelijkheid tijdens het maken van de documentaire nooit in gevaar is geweest’. In 2015 voerde het Commissariaat al een soortgelijk onderzoek uit. Een van de aanbevelingen destijds was transparant te zijn over de manier waarop een journalistiek product tot stand komt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om afspraken die tussen interviewer en geïnterviewde worden gemaakt.

