Vriendelijke reus Olivier Richters maakt carrière in Hollywood: ‘Dit is mijn belangrijkste rol ooit’

Panel slaat steil achterover na onthulling Boekenwurm: 'Niet normaal'

Het panel van The Masked Singer sloeg zichzelf gisteravond in verbijstering voor het hoofd bij de onthulling van de mysterieuze Boekenwurm. Hoewel haar identiteit na enkele duidelijke hints best voor de hand lag, kwam haar naam bij het raden geen enkele keer voorbij. Vooral Carlo Boszhard had het niet meer. ,,Het is zó lastig”, zei hij voor het oog van 2.424.000 kijkers.

8:42