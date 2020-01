Vrienden herdenken overleden acteur Rutger Hauer

interview Vlaamse makers Bad Boys 3: ‘We hadden hooguit meer ontploffin­gen gewild’

14:57 Zo maak je voor een habbekrats een gangsterfilm in Vlaanderen en zo maak je ineens een blockbuster met Will Smith. Met Bad Boys For Life werd de droom van de Marokkaanse Belgen Adil El Arbi en Bilall Fallah werkelijkheid. Maar Hollywood is ook een en al stress, biechten ze op.