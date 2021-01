Vrienden van Amstel Live: dichter bij livebeleving komen we niet meer

De 23ste editie van Vrienden van Amstel Live (VvAL) dreigde dit jaar te vervallen, maar een livestream bood de oplossing. Een flink deel van de Nederlandse topartiesten bouwde vanavond ruim twee uur lang een intiem feestje in een verlaten Ahoy. In ruim 600.000 huiskamers kwamen ze binnen. Ook wij logden in.

Nick Schilder die meermaals in de lach schiet in duet met Van Velzen, Willeke Alberti die haar tekst vergeet en Thomas Acda die een couplet in de verkeerde toonsoort zingt. Het gaat allemaal mis vanavond bij Vrienden van Amstel Live, maar het geeft helemaal niets. Dichter bij de livebeleving van muziek dan vanavond komen we niet meer in coronatijd.

Het plezier straalt er vanaf bij Maan, Suzan & Freek, Kraantje Pappie, Van Velzen, Guus Meeuwis en al die anderen. Ze zingen, dansen en vormen elkaars publiek. Van de lachende gezichten is ook via een beeldscherm moeiteloos af te lezen hoe goed ze het naar hun zin hebben. Het leidt tot een aanstekelijke avond vol Hollandse hits die in veel huiskamers vrolijkheid moet hebben gebracht.

Volledig scherm Kraantje Pappie en Rolf Sanchez © -

Met cabaretier Jochem Myjer achter de bar lanceert VvAL een aanjager van het ADHD-soort, maar geen artiest die het nodig heeft. Vanaf de eerste noten van debutant Rolf Sanchez (duet met Kraantje Pappie op Mas Mas Mas) is duidelijk dat ze er zin in hebben. Alleen dj Armin van Buuren lijkt af en toe wat onwennig temidden van het uitbundige muzikale collectief, waar Maan, Diggy Dex, Freek en Van Velzen de grootste gangmakers zijn. Maan en Freek klimmen bovenop de bar.

Polonaise

De gekozen kroegsetting in Ahoy helpt zeer bij het bouwen van een feestje. Met strategisch neergezette barkrukken blijft iedereen (vooraf getest) op anderhalve meter, maar komt het toch over als een feestje. Inclusief een polonaise, uiteraard keurig zonder handen op de schouders. En ja, ook Armin van Buuren komt uiteindelijk los op een avond die voor de deelnemende artiesten een verademing is na maanden van coronastilte, maar ook voor de kijkers thuis.

De gekozen nummers - het zijn er tientallen - zijn vaak tekstueel aangepast aan de omstandigheden. Het meest geslaagd is de variant op Ik wou dat ik jou was van Veldhuis en Kemper, op deze avond vol zelfspot vertolkt door Van Velzen en Nick en Simon. ,,Als je baalt van anderhalve meter, geloof me, ik kan het weten’’, zingt Van Velzen, precies anderhalve meter groot. ,,Voor jullie duurt het een paar maanden, voor mij al 42 jaar.’’

Wanneer Willeke Alberti, Paul de Leeuw, Jochem Myjer en Thomas Acda net zo uitbundig meedoen met de set van Armin van Buuren als Maan, Suzan en Diggy Dex, dan weet je dat het goed zit. Dat er in het heetst van de strijd een schaal bitterballen op de grond valt en dat op de dansvloer de anderhalve meter niet altijd meer gewaarborgd blijft, zien we even door de vingers. De 23ste editie van Vrienden van Amstel Live is deze zaterdag onvergelijkbaar met alle voorgaande edities, maar hij is onvergetelijk.

Volledig scherm Willeke Alberti vergeet even haar tekst tijdens Telkens Weer, maar het geeft niets © -