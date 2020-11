Vrienden van Amstel Live gaat voor het eerst in 22 jaar niet door

,,Lieve vrienden, normaal zijn wij en vele anderen op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van het leukste feest van het jaar", spreken zij hun fans toe. ,,Jullie feest. Maar ook ons feest. En helaas moeten we vandaag vertellen dat wij dit jaar een jaartje overslaan. Maar we blijven vrienden. En we halen het in. Beloofd.”



'De grootste kroeg van Nederland', zoals het feest vaak wordt genoemd, is nu verplaatst naar januari 2022. ,,Nu we dichterbij januari komen en de huidige Covid-19-ontwikkelingen weinig verbetering laten zien, moeten we realistisch zijn", zegt Thom Ligthart, marketing manager bij Amstel.



,,Het is niet verstandig om bijna 150.000 bezoekers bij elkaar te brengen. De gezondheid van bezoekers, artiesten en iedereen voor en achter de schermen is altijd het allerbelangrijkst." Ligthart noemt het cancelen een ‘moeilijk, maar onvermijdelijk besluit’.



De kaarten die bedoeld waren voor aanstaande januari blijven geldig. Die verschaffen nu toegang voor de editie van 2022. Mensen kunnen eventueel ook hun geld terugvragen, zo laat de organisatie weten. De verplaatste editie van De Vrienden van Amstel Live staat nu gepland van 13 tot en met 22 januari 2022.