Vriendin Jan Dulles twijfelde aan zichzelf na overlijden dochtertje: ‘Wat had ik verkeerd gedaan?’

Het dochtertje van 3JS-zanger Jan Dulles en zijn vriendin Caroline overleed 19 december door complicaties die voortkwamen uit een scheurtje in haar middenrif. Dulles had zijn drie maanden oude meisje in zijn armen toen ze stierf. Het verlies blijft een trauma dat nooit meer weggaat, vertelde Dulles al eerder. Het stel krijgt inmiddels hulp van een bevriende psychiater. ,,Hij zei: ‘Dit moeten jullie niet zelf gaan doen met zijn tweeën’, dus daar komen we nu elke drie weken.”



Vandaag doet Caroline, Dulles’ vriendin, voor de eerste keer haar verhaal in moedermagazine Kek mama. Ze is bijzonder openhartig in het gesprek en schroomt niet om haar gevoelens en verdriet te delen. Ook blikt ze terug op de periode dat ze ontdekte dat ze zwanger was van een tweede spruit; dat gebeurde tijdens een vakantie in Thailand. ,,We waren dolblij.”



In die periode had het coronavirus net zijn intrede in Nederland gedaan. Vanwege de maatregelen werden er geen pretecho’s gemaakt. ,,En eigenlijk ook omdat mijn schoonmoeder dat leuk vond, bleef het geslacht van onze tweede een verrassing. Maar door mijn geheel andere zwangerschap, de dracht rondom, mijn uitstraling en hormonale buien, voelde ik aan alles dat we een meid kregen.” Carolines voorgevoel bleek te kloppen. ,,Donna was nog halverwege het geboortekanaal of ik riep al ongeduldig: wat is het? Wat is het? In de dagen na haar komst liepen we op wolken. Dolblij met ons koningskoppel.”



Tekst gaat door onder de foto.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Noodlot

De eerste weken zat het gezin op een roze wolk. Maar toen sloeg het noodlot toe. Op een avond in december merkte ze op dat Donna wat slapjes was. Jan en zijn vrouw Caroline zagen geen reden voor paniek, dachten dat ze misschien gewoon moe was en belden niet de huisarts. Toen Donna de volgende dag op de bank een beetje wit werd nadat Jan haar in bad had gestopt, deed hij dat wel. Caroline was op dat moment net even niet thuis.

Vlak daarna ging het mis. ,,In no time landde er een helikopter bij ons om de hoek en stond ons huis vol ambulancemedewerkers, artsen en politie. Heel onwerkelijk, alsof je naar een hele nare, slechte film kijkt.” Caroline had al die tijd nog vertrouwen in een goede afloop. ,,Pas toen ik hoorde ‘temperatuur 31,4’ wist ik dat het voorbij was. Ik rende gillend de gang op: mijn kind was dood! Ik voelde een intens verdriet en het gevoel dat ik als moeder gefaald had. Wat had ik verkeerd gedaan? Was mijn borstvoeding niet goed geweest? Het pruimensap?”

Quote Ik voelde een intens verdriet en het gevoel dat ik als moeder gefaald had Caroline Mol

Het verlies is een zwarte dag in de geschiedenis van hun leven. Enkele dagen voor de begrafenis liet het koppel Donna balsemen. ,,Daardoor hoefde ze niet op een koelplaat en bleef ze mooi van kleur. Ze is niet meer uit mijn armen geweest. ’s Nachts lag ze in de co-sleeper naast ons bed, overdag zat ik met haar op de bank.” Dat eiste uiteindelijk zijn tol. ,,Na vijf dagen was het klaar. Ik was op. Het lukte me toen ook niet meer om haar in haar kistje leggen”, aldus Caroline.

Vrienden en familie stonden voor Caroline en Jan klaar. Caroline greep alle hulp aan. Het maakte haar niet meer uit: ze moest door. Ook voor haar zoontje James. Inmiddels is Caroline weer in verwachting, maar Donna zal nooit vervangen kunnen worden. ,,Op de dagen dat ik het moeilijk heb, loop ik naar Donna’s grafje, dat ligt op een paar honderd meter van ons huis. Daar kan ik keihard janken. Meestal lucht dat op.”



Dat Caroline weer zwanger raakte, is volgens haar geen toeval. ,,Ik geloof sterk dat Donna daarin heeft gestuurd”, besluit ze.

Het hele interview met Caroline Mol is te lezen op Kek Mama.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: