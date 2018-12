Vriendinnen dansen rond kist tijdens uitvaart actrice Désirée Viola (26)

Désirée ­Viola, die in België en Nederland ook bekend werd door haar hoofdrol in de Ketnet-reeks Prinsessia, overleed vorige week vrijdag. Een paar dagen later maakte haar vader Patrick Breugelmans meer bekend over de doodsoorzaak. Door bewust wereldkundig te maken dat zijn dochter een einde aan haar leven maakte, hoopt hij dat dat in andere gevallen wellicht kan worden voorkomen en dat er in alle openheid over de problematiek wordt gepraat. ,,Door er niets over te zeggen doen we meer kwaad dan goed. Mensen met problemen moeten weten waar ze terechtkunnen, zodat niemand dit ooit nog hoeft mee te maken”, aldus de vader.