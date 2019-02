Vriendinnen Meghan Markle: ‘Ze stuurde smeekbrief naar haar vader’

Nieuwe seizoen hitserie Kees & Co begint op 30 maart

17:11 Het nieuwe seizoen van de komedieserie Kees & Co is vanaf 30 maart in zijn geheel te zien op Videoland. De streamingdienst maakte vandaag via sociale media de releasedatum bekend. RTL 4 gaat de serie, met opnieuw Simone Kleinsma in de hoofdrol, wekelijks op zaterdagavond uitzenden.