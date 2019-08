Vrijgelaten A$AP Rocky laat van zich horen: Ik ben jullie zó dankbaar

VIDEOA$AP Rocky heeft, na precies een maand afwezig te zijn geweest op sociale media, weer van zich laten horen. De rapper is vandaag in afwachting van zijn rechtszaak vrijgelaten . Iets waar eerder op de dag nog geen sprake van was. ‘Ik kan niet beschrijven hoe dankbaar ik jullie ben. Dit is een heel moeilijke periode geweest', schrijft hij vanavond op Instagram.

Het moet een rare dag zijn geweest voor de Amerikaanse rapper. Het Openbaar Ministerie in Zweden eiste eerder vandaag nog een half jaar gevangenisstraf tegen A$AP Rocky, omdat hij ruim een maand geleden betrokken was bij een vechtpartij in het centrum van Stockholm. Hij zou achter de tralies op die uitspraak moeten wachten, maar op miraculeuze wijze werd dat besluit later weer ingetrokken. Goed nieuws voor de rapper, want dat betekent dat hij in de tussentijd op vrije voeten op het oordeel van de rechter mag wachten.



‘Ik dank al mijn vrienden, fans en iedereen op de wereld die mij heeft gesteund de afgelopen weken, vanuit de bodem van mijn hart. Ik kan niet omschrijven hoe dankbaar ik jullie ben. Dit is een heel zware en leerzame periode voor me geweest. Ik wil het Hof bedanken om mij terug te laten keren naar mijn familie en vrienden. Nogmaals bedankt voor al jullie liefde en support', luidt het bericht van A$AP.



Fans van de rapper zijn dolgelukkig nu hun idool weer op vrije voeten is. Ook collega's en vrienden van A$AP Rocky reageren op zijn bericht. 'Kom naar huis, bro', schrijft iemand. En een ander: ‘Welkom thuis!’

‘Buitensporig’

Volgens het Openbaar Ministerie was het geweld dat A$AP Rocky en een aantal leden van zijn entourage in Stockholm gebruikten ‘buitensporig’. ,,Op het beeldmateriaal zie je een stoeprand. Het is puur geluk dat het slachtoffer daar niet op terecht is gekomen”, aldus de officier van justitie.



Aan de hand van het bewijs - getuigenverklaringen, videomateriaal, bewakingsbeelden en verhoren - is volgens het OM ‘onmogelijk’ vast te stellen wie welke klap of schop heeft uitgedeeld. Wel is voor het OM overduidelijk dat A$AP het vermeende slachtoffer naar de grond heeft gewerkt. Daarom vindt het OM het logisch dat de rapper zwaarder wordt gestraft dan zijn gevolg.



Onvrede

A$AP Rocky werd op 2 juli aangehouden en zat sindsdien vast, tot grote onvrede van onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump. Hij belde met de minister-president van Zweden, in de hoop de rapper op borgtocht vrij te krijgen. Zweden laat over het algemeen verdachten niet op borgtocht vrij.



Daarop besloot Trump, na een aantal tirades op Twitter, een speciaal gezant naar Zweden te sturen. Robert O’Brien, specialist in het oplossen van gijzelingssituaties, woonde de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak bij, maar kon tot nu toe niet veel doen.