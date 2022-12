Vrouw Charlie Watts overleden, 16 maanden na hem: ‘Herenigd met haar geliefde’

Duizenden klachten na column Jeremy Clarkson over Meghan

De Britse mediawaakhond Independent Press Standards Organisation (IPSO) heeft duizenden klachten binnengekregen over een column die voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson in The Sun heeft geschreven over Meghan, de vrouw van prins Harry. Het gaat om meer dan 6000 klachten, meldt de BBC.

15:53