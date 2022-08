Vrouw Dennis Weening geopereerd aan hernia na vakantiedrama op Bali

Begin deze maand werd duidelijk dat de reis naar Indonesië anders uitpakte dan gedacht. Stella liep een ‘verschrikkelijke’ hernia op na een bergwandeling op het eiland Bali. ,,Maar eentje die zo erg is dat je niet meer kan lopen of zitten en er zelfs een dokter en ziekenhuis aan te pas moeten komen”, zo meldde Dennis.

Maandag mocht Stella het ziekenhuis in Bali verlaten om geopereerd te worden in Nederland. ‘Yes ik mag naar huis! Met pijnstillers (extra sterke) en een brace om m’n rug voor het lopen en zitten wanneer dat moet. Halleluja voor businessclass, kan ik lekker liggen en slapen’, schreef ze op Instagram.

Vanavond liet Dennis weten dat de operatie goed is gegaan. ‘Alle liefde voor Stella en respect voor al die andere mensen die er nog mee te kampen hebben. Is écht geen grap’, laat hij weten.

Stella deelde afgelopen dagen uitgebreid beelden van haar opname in het ziekenhuis via Instagram. ‘Hoofdmassage, want ook hoofdpijn...’ schreef ze onder meer bij een selfie. Ook heeft ze een bericht geplaatst op haar account. ‘Baali in Bali’, schreef ze. ‘Met de ambulance naar het ziekenhuis.’ Ze bedankte tevens iedereen voor alle ‘lieve berichtjes’.