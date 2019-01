Vrouw die live op tv kus weigert in Top 2000 Café gaat viraal: ‘Tenenkrommend’

Het ongemakkelijke moment, door de Britse krant Daily Mail ‘tenenkrommend’ genoemd, gebeurde zondag in het Top 2000 Café in Hilversum. Toen een man merkte dat de camera van de livestream op hem gericht was, besloot hij de vrouw naast hem op haar mond te zoenen.



Althans, dat probeerde hij. De vrouw was er niet van gediend en trok met een enigszins vies gezicht haar hoofd terug. De man opende nog enthousiast zijn mond, maar staakte daarna glimlachend zijn poging.



Een fragment van de kus belandde al snel op het sociale platform Reddit, waar het honderden reacties regende. Ook op Twitter ging het hard. ,,Ik hoop dat jouw 2019 beter begint dan dat van deze man’’, grapte de Amerikaanse Rex, waarna hij in korte tijd 77.000 likes verzamelde.



Talloze mensen voelden het ongemak bijna in hun lijf bij het kijken van de video, blijkt uit de talloze reacties. Maar er was ook medeleven voor de man en medelijden met de vrouw. Zij werd immers tegen haar wil gekust en zo ongevraagd onderdeel van de viral.



Hoewel het niet duidelijk is hoe de twee elkaar kennen, lijkt het er echter wel op dat ze een setje zijn. Vermoedelijk wilde de vrouw alleen niet op tv zoenen.