‘Vrouw meldde in 2018 al seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen The Voice’

Diekstra laat bewust weg over wie deze melding gaat, zegt hij in een reactie. ,,Het moet gaan om het feit dat er niet de waarheid wordt gesproken en dat het toch weer lijkt te gaan om zakelijke belangen en niet om slachtoffers.” De vrouw diende een klacht in bij iemand van de productie van De Mols mediabedrijf Talpa. ,,Bij Talpa was dus eerder al bekend dat er een melding was. Of John daar ook vanaf wist of dat de medewerker niets met de melding heeft gedaan, dat weten we niet.”



Maar volgens Diekstra was het bedrijf wel al langer op de hoogte van misstanden binnen The Voice. Zo kreeg de vrouw te horen bij haar klacht dat ze ‘de zoveelste was in twee jaar tijd’.



Eerder waren er ook al vraagtekens over een melding van seksueel overschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen in april 2019. Diekstra zei daar eerder over dat het statement van ITV (dat het bedrijf niet op de hoogte was) onjuist is. De Mol kreeg die melding over Rietbergen te horen in het bijzijn van Rick Brug, aldus de advocaat. Brug was toen in dienst bij Talpa en is inmiddels werkzaam voor ITV.