Vrouw Ne-Yo boos: 8 jaar aan leugens en bedrog

Renay zegt dat de zanger haar met “vele vrouwen” heeft bedrogen. ,,8 jaar aan leugens en bedrog. Zeggen dat ik bedroefd en verontwaardigd ben is een understatement”, schrijft Renay. ,,Ik heb hier 3 prachtige kinderen uit gekregen, maar verder niets anders dan verspilde jaren en pijn in mijn hart.” Het voormalige model zegt Ne-Yo “niets dan het beste te wensen”. Ze vraagt mensen te stoppen met het delen van video's of informatie waaruit blijkt dat haar man haar bedriegt, want daar wil ze geen aandacht meer voor hebben.