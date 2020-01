Vrouw van Joost Prinsen overleden na kort ziekbed

Prinsen, die voor deze krant de rubriek Joost mag ‘t weten maakt, beschrijft in de column het ‘Niemandsland’ waar zijn vrouw zich in bevond vlak voor haar overlijden. ,,Ze was veel te goed om te sterven en veel te slecht om te leven.” Emma’s darmen raakten verstopt vlak na kerst en alleen een riskante operatie kon haar redden van de dood, maar dat wilde ze niet: er was al zo vaak gesneden in dat gebied. Ze wilde liever in rust afscheid nemen van haar familie en vrienden. ,,Ze beschouwde de dood als een welkome vriend”, schrijft Prinsen.