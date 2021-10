Vrouwen staan in de kou bij belangrijkste Gouden Kalveren

Voor het eerst in de geschiedenis van de Gouden Kalveren, dé filmprijs van Hollandse bodem, is er in de belangrijkste categorieën geen enkele vrouw met het beeldje naar huis gegaan. Dat is het gevolg van de keuze om voortaan bij de uitreiking geen onderscheid meer te maken tussen mannen en vrouwen.

De eerste ‘genderneutrale Kalveren’ gingen vanavond naar Fedja van Huêt (zijn vierde) en Yorick van Wageningen (zijn eerste) voor hun respectievelijke hoofd- en bijrol in De Veroordeling. Dit ook door de Vaderlandse filmpers geprezen drama over de Deventer Moordzaak werd tevens uitgeroepen tot ‘beste film’ en won de prijs voor ‘beste scenario’.

De Slag om de Schelde kreeg tijdens het jaarlijkse gala in de stadsschouwburg van Utrecht één Kalf meer, maar die vijf prijzen vielen in technische categorieën als camerawerk en kostuumontwerp. De bookmakers gaven vooraf de peperdure en groots opgezette oorlogsfilm de meeste kans om ook de hoofdprijs voor de beste speelfilm te pakken, deels vanwege het enorme succes aan de bioscoopkassa. De producent maakte vandaag bekend dat in Nederland al meer dan een half miljoen mensen een kaartje kochten. Die andere oorlogsfilm, het omstreden De Oost over de oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië, moest het doen met ‘beste muziek’.

Volledig scherm Fedja van Huêt. © Brunopress

Het Gouden Kalveren Gala, dat voor de 41ste keer plaatsvond, is nooit zonder controverses. Dit jaar waren er dus voor het eerst geen categorieën meer met aparte prijzen voor mannen en vrouwen. Het besluit stuitte op veel kritiek en was voor Yorick van Wageningen zelfs reden zijn Academy-lidmaatschap op te zeggen. Uitgerekend hij won de genderneutrale prijs. De angst bestaat dat voortaan niet kwaliteit, maar politiekcorrecte keuzes de doorslag geven. Des te opvallender is het feit dat geen enkele actrice (onder wie favoriet Elise Schaap voor haar hoofdrol in Mijn Vader is een Vliegtuig) vanavond het podium mocht bestijgen. Dat was ook het geval bij de tv-prijzen. Werner Kolf (Commando’s) en Michel Sluysmans (The Spectacular) vielen die eer te beurt. De beste dramaserie werd overigens Mocro Maffia.

Protest

De prijs van het publiek voor de beste film ging naar Bon Bini: Judeska in da House. Jandino Asporaat nam de prijs zelf in ontvangst. Dat de komiek aanwezig was bij de uitreiking is opmerkelijk. Hij cancelde eerder deze week zijn tournee uit protest tegen het coronabeleid van de overheid. Wie naar een theater, bioscoop of restaurant wil, moet sinds vorige week een QR-code tonen die bewijst dat iemand gevaccineerd is of recent negatief is getest op corona en dat vindt Asporaat niet eerlijk. Om aanwezig te kunnen zijn bij de uitreiking van de Gouden Kalveren heeft hij, net als andere bezoekers, wel een coronatoegangsbewijs moeten laten zien.

Volledig scherm Jandino Asporaat op de rode loper van het Gouden Kalveren Gala. © Brunopress/Patrick van Emst

Alle winnaars op een rij: Beste Digitale Cultuurproductie IVF-X: Posthuman Parenting in Hybrid Reality. Meet & Breed your Cyborg baby now. - Victorine van Alphen Beste Korte Documentaire Zie je me, hoor je me - Anne-Marieke Graafmans Beste Korte Film Pantser - Jan Verdijk Beste Hoofdrol Korte Film/Singleplay Laura Bakker - Heartbeats Beste Dramaserie Mocro Maffia - Bobby Boermans en Victor D. Ponten Beste Hoofdrol Dramaserie Werner Kolf - Commando’s Beste Bijrol Dramaserie Michel Sluysmans - The Spectacular Beste Singleplay May - Madja Amin Beste Sound Design Herman Pieëte - De Slag om de Schelde Beste Muziek Gino Taihuttu - De Oost Beste Camera Lennert Hillege - De Slag om de Schelde Beste Montage Marc Bechtold - De Slag om de Schelde Beste Lange Documentaire Shadow Game - Els van Driel en Eefje Blankevoort Beste Production Design Hubert Pouille - De Slag om de Schelde Beste Costume Design Margriet Procee - De Slag om de Schelde Beste Hoofdrol Speelfilm Fedja van Huêt - De Veroordeling Beste Bijrol Speelfilm Yorick van Wageningen - De Veroordeling Beste Scenario Bert Bouma, Sander Burger - De Veroordeling Beste Regie Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden - Kom hier dat ik u kus Beste Film De Veroordeling - Joram Willink en Piet-Harm Sterk (productie) Gouden Kalf van het Publiek Bon Bini: Judeska in da House - Maarten Swart voor Kaap Holland Film Gouden Kalf voor de Filmcultuur Mijke de Jong

