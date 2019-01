Vrouwenorganisatie wil dat dj Tiësto show Saudi-Arabië cancelt

CodePink plaatste vandaag een open brief aan de twee performers op de website . Zij wijzen erop dat Saudi-Arabië sinds 2015 oorlog voert in Jemen. ,,Als gevolg van deze oorlog zijn al 85.000 kinderen onder de vijf van de honger gestorven”, voegen zij daaraan toe.

Ook wijst de club op de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi, waar volgens veel inlichtingendiensten de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman mede verantwoordelijk voor was. ,,Veel activisten in Saudi-Arabië zitten achter tralies en worden gemarteld omdat zij hun stem durfden te verheffen”, schrijft CodePink.

Door op te treden in Saudi-Arabië legitimeren Tiësto en Mariah Carey het beleid en de propagandamachine van Saudi-Arabïë, stelt CodePink. ,,Cancel jullie optreden alsjeblieft en maak op deze manier een statement tegen de oorlog in Jemen en tegen de marteling en opsluiting van activisten en vrouwen.”



Amnesty International liet gisteren al weten zeer ongelukkig te zijn met de keuze van dj Tijs Verwest om in de Saudische stad Jeddah op te treden. ,,Tiësto kan niet doen alsof Saudi-Arabië een land is waar niets aan de hand is. Als hij optreedt, moet hij zich er heel erg bewust van zijn dat hij zich laat gebruiken voor de Saudische pr-machine die wil doen alsof het land vooruitstrevend is.”