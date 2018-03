Vuur Russische presidentskandidaat inspireert Victoria Koblenko

Van misbruik beschuldigde dirigent eist miljoenen van Opera New York

7:51 Oud-dirigent James Levine van The Metropolitan Opera in New York heeft bij zijn voormalig werkgever een schadeclaim van 5,8 miljoen dollar (4,7 miljoen euro) ingediend. Hij zegt dat de beschuldigingen tegen hem van seksueel misbruik van minderjarige jongens niet kloppen.