VVD: Alles doen om WNL en PowNed te behouden

De drie publieke omroepen hebben momenteel nog de aspirant-status, wat inhoudt dat ze in de nieuwe concessieperiode (vanaf 2021) officieel minstens 150.000 leden moeten hebben om programma’s te mogen blijven uitzenden. Omdat ze dat alle drie niet lijken te halen, dreigen ze over twee jaar te verdwijnen uit het publieke bestel.

,,De VVD wil dat de publieke omroep alle Nederlanders aanspreekt. Daarom is het belangrijk dat er verschillende omroepen zijn met elk een eigen karakter en eigen geluid’’, stelt Yeşilgöz die haar wens morgen kenbaar wil maken tijden het Mediadebat in de Tweede Kamer. ,,Ik heb de oplossing nog niet, maar ik wil wel dat hiernaar wordt gekeken.’’

Directeur Bert Huisjes van het rechtsgeoriënteerde WNL (onder meer verantwoordelijk voor het programma Goedemorgen Nederland) noemt het ledencriterium ‘niet meer van deze tijd’. ,,In elk geval de hoogte daarvan. Er is sprake van een enorme leegloop van leden. Sinds 2014 zijn er in totaal al zo’n miljoen leden vertrokken bij de publieke omroep.’’