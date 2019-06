Waar zijn de onstuimige seksscènes in Hollywood gebleven?

Doet Hollywood tegenwoordig nog wel aan seks? Het lijkt er steeds meer op alsof erotiek in Amerikaanse speelfilms een vies woord is geworden. Heftige liefdesscènes zijn een schaars onderdeel geworden in het huidige filmaanbod dat meer dan ooit mikt op een groot publiek.



Dat de eerste blote borst of bil nog niet vertoond is in de oneindige reeks Marvel-verfilmingen (Avengers, Captain America), de populairste filmserie van dit moment, zal niemand verbazen. Het past niet bij deze producties die mikken op een jong publiek. Seks zorgt ook voor een strengere keuring – zeker in Amerika – waardoor de commerciële opties zienderogen dalen.