Waarom Abba zo magisch blijft: 'Onschuldig, maar ook niet'

Het is midden jaren '70. Radiomaker Erik de Zwart is een jonge puber, helemaal gek van muziek en een bewonderaar van ABBA. Stiekem dan.



,,ABBA was destijds not done. Te zoetsappig, te commercieel. Als je een beetje stoer wilde overkomen, vond je dát niet goed. Nou, ik was van de gitaarmuziek van Pink Floyd, maar hield ook van ABBA. En toen ABBA The Movie uitkwam, ging ik naar de bios. Wel in m'n eentje.''



Binnenkort gaat Erik de Zwart in het Utrechtse Beatrix Theater naar Mamma Mia!, de musical. Niet in z'n eentje, maar met zijn vrouw Marika en dochters Merel en Jasmijn. ABBA is namelijk al jaren stoer, en gaaf, en vet. ABBA is legendarisch.



,,Met Lennon & McCartney-achtige songs die van alle tijden zijn. De arrangementen zijn prachtig, je hoort altijd iets nieuws. En zo'n musical is dan de geniale manier om een flinterdun sprookje te larderen met al die succesvolle hits die door het publiek kan worden meegezongen'', zegt De Zwart.