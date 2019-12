Waarom gedragen zelfs topvrouwen zich als een stel viswijven op tv?

Het was maandag een levendige discussie bij Pauw over het vrouwenquotum tussen vier dames die het zelf wél gelukt was om op enig moment in hun carrière door het glazen plafond te beuken. Maar of ze met hun optreden ‘de vrouwenzaak’ een dienst hebben bewezen? Ik was juist blij dat ik de volgende dag niet met al die opgewonden standjes in een vergaderruimte of boardroom hoefde te zitten. En als ik al zo denk, dan zullen de witte vijftig-plus mannen die daar al eeuwenlang de dienst uitmaken - opvallend vaak Peter geheten, bleek uit een grappig staatje van mijn collega Thomas Boeschoten dat in de uitzending werd getoond - precies hetzelfde verzuchten.



Waarom ontaardt een discussie tussen vier vrouwen toch al snel in een kijfpartij tussen een roedel viswijzen? Zelfs als er beschaafde en geslaagde types als Neelie Kroes, ondernemers Elske Doets en Thalita Muusse, cardiologe Angela Maas, en politicologe Julia Wouters aan tafel zitten.