Waarom Golden Earring legendarisch was: ‘Timide naast de bühne, erop juist beesten’

Kijkers lyrisch over Rob Kemps bij Matthijs gaat door: ‘Ontdekking van het jaar’

15:15 Het gesprek gisteravond bij Matthijs gaat door tussen Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk heeft indruk gemaakt bij de 1,5 miljoen kijkers van het programma. De Snollebollekes-zanger was te gast om te praten over zijn voorliefde voor Franse chansons en in het specifiek voor Jacques Brel. Zijn manier van vertellen, smeuïge verhalen en cadeau voor Matthijs zorgden voor enthousiasme op social media.