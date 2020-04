Waarom heel Engeland over een gebakken aardappel zingt tijdens de coronacrisis

500 kijkers, op veel meer had Lucas niet gehoopt toen hij onlangs een video twitterde waarin hij Thank you Baked Potato zingt. Inmiddels is hij ruim drie miljoen views en een nummer 1-hit in iTunes verder.



Lucas, internationaal bekend van de sketchshow Little Britain, zong het nummer 20 jaar geleden voor het eerst in het programma Shooting Stars. Onlangs zag hij hoe mensen elkaar ondanks het virus toch opzochten en kwam hij op het idee een nieuwe tekst te schrijven. ,,Ik zocht naar een manier om de boodschap te verspreiden, in plaats van het virus’’, zei hij tegen BBC News. ,,En ik dacht: als ik kinderen kan aanspreken, kunnen zij het hun ouders vertellen.’’



Eenmaal aan zijn piano dacht hij meteen aan zijn Baked Potato-lied. ,,Als je wilt weten wat wel en niet goed is, luister dan naar de gebakken aardappel’’, zingt Lucas in zijn nieuwe versie. ,,Was je handen en blijf thuis, dank je gebakken aardappel.’’ Sinds het verschijnen van het nummer wordt Matt op sociale media overspoeld met video’s van mensen die thuis het lied zingen. Zelf vertolkte hij het nummer met een aantal bekende collega’s, onder wie Queen-gitarist Brian May: