Waarom het nieuwe Toy Story-personage Forky nu al ‘held van het internet’ is

Cowboy Woody, astronaut Buzz Lightyear, Slinky de hond: alle vertrouwde personages komen voorbij in de gisteren vrijgegeven trailer . Aanvankelijk lijkt er geen vuiltje aan de lucht te zijn: de plastic vrienden dansen vredig, hand in hand in een cirkel. Maar dan verschijnt een nieuw gezicht. ,,Ik hoor hier niet’’, schreeuwt ene Forky, terwijl hij zich lostrekt uit de groep. Dat is het begin van de chaos: de andere personages vallen om als dominostenen. ,,Ik ben geen speelgoed!’’ besluit een gepikeerde Forky het filmpje.

Crisis

Een stuk speelgoed met een existentiële crisis: talloze Amerikaanse nieuwssites en twitterende filmliefhebbers vinden het geweldig. Want feitelijk heeft Forky gelijk, hij is geen speelgoed. Forky is een zogenoemde spork: een combinatie van een vork en een lepel, bijvoorbeeld verkrijgbaar bij restaurants op treinstations. Zijn eigenaresse in de film, Bonnie, heeft echter oogjes en armen voor hem geknutseld. Sindsdien zit Forky niet meer met zijn hoofd in voedsel, maar tussen Bonnie’s speelgoed. En dat verwart hem enorm.

,,Toy Story draait om de gedachte dat alles in de wereld een doel heeft’’, zei regisseur Josh Cooley gisteren over Forky. ,,Het doel van speeltjes is om er te zijn voor hun kind. Maar wat als speelgoed is gemaakt van andere dingen? Forky heeft te maken met een crisis. Hij wil zijn doel als spork vervullen, maar heeft nu ook ineens een doel als speelgoed.’’



Forky’s worsteling geeft volgens liefhebbers op voorhand wat diepgang aan de film. Het werd bovendien hoog tijd voor een personage als hij, schrijft de populaire opvoedingssite Fatherly. In de eerste drie films uit 1995, 1999 en 2010 waren alleen massaal geproduceerde, ‘made in China’-speeltjes te zien. Daardoor was er wellicht te weinig aandacht voor de onbegrensde fantasie van veel kinderen.



Forky laat zien dat kinderen met alles kunnen spelen en niet per se dure dingen nodig hebben om zich te vermaken. Bovendien zou zelfgemaakt speelgoed bij uitstek de creativiteit van kinderen aanwakkeren; ze kunnen immers alles zelf verzinnen en niets staat nog vast.



Toy Story 4 komt in juni volgend jaar uit. De stem van Forky is van acteur Tony Hale, onder meer bekend van Arrested Development.